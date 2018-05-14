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Алмаз и песок
Индийская притча   
14 Мая 2018 г.
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almaz

Однажды супруги совершали паломничество к труднодоступной святыне, пробираясь сквозь глухие джунгли. Муж увидел под ногами драгоценный камень, ярко блеснувший под лучами солнца, упавших на него сквозь листву. Быстрым движением ноги он засыпал его песком, чтобы у жены не возникло искушения поднять его и стать рабой мишуры.

Жена заметила его жест и стала упрекать мужа за то, что в его уме всё ещё сохраняется различие между песком и алмазом. По её понятиям, они ничем друг от друга не отличались.

Источник: pritchi.ru

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