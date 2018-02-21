Алмаз и дочь

Жил-был человек, и была у него мечта — отыскать самый большой в мире алмаз. Он день и ночь рыл гору, искал камень, но никак не мог найти такой, как ему хотелось. Женился человек, но жену свою почти не видел: целые дни пропадал в пещерах. Родилась у него дочь. Но и на дочь у него не было времени.

И вот однажды нашёл человек огромный алмаз — чистой воды, такой, который в стакан с водой опустишь, а его и не видно совсем. Человек берёг алмаз как зеницу ока, хранил в ларце на мягкой подушке, и с ларца того глаз не спускал. Каждую свободную минуту проводил у ларца — любовался своим сокровищем.

Но вот однажды рассматривал он свой алмаз и увидел, что в нём есть маленькая трещинка. Схватился человек за голову: он был уже не молод и знал, что второго такого камня ему не найти. Решил он тогда огранить алмаз, чтобы скрыть дефект. Стал шлифовать камень, и как появились на нём грани, как сделался он бриллиантом, то заиграл на солнце всеми цветами радуги. Человек вставил его в оправу и повесил на золотой цепочке на шею дочери, чтобы, когда она двигается, солнце играло в его любимом бриллианте. И все, завидев дочь того человека, говорили:

— Какая красота неземная!

Но через некоторое время человек понял: люди говорили не о камне, за которым он охотился всю жизнь, а о его дочери, которая дана была ему Богом... Гоняясь за красотой, он не видел красоты в своём доме.

Источник: pritchi.ru

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