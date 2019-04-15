Абсурд и невежество







— Что хуже – абсурд или невежество?

— То, что кажется абсурдом, но не является таковым, лучше, чем невежество человека, который считает это абсурдом.

Источник: pritchi.ru

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