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Абсурд и невежество
Суфийская притча   
15 Апреля 2019 г.
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vopros1

— Что хуже – абсурд или невежество?

— То, что кажется абсурдом, но не является таковым, лучше, чем невежество человека, который считает это абсурдом.

Источник: pritchi.ru

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