Забыли права дома, а вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать?

Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом. От забывчивости никто не застрахован. Но как должен водитель поступать в этой ситуации, какие штрафы предусмотрены за такую рассеянность?
Закон обязывает водителя личного автомобиля в процессе управления иметь при себе целый набор документов для того, чтобы при необходимости предъявить их сотруднику ГИБДД. Так, согласно ПДД, у автомобилиста на руках должно быть не только водительское удостоверение, которое разрешает управление автомобилем определенного типа, но и регистрационные документы на машину (свидетельство о регистрации), а также действующий полис ОСАГО (в бумажной форме или в электронном формате).
Итак, если инспектор остановил автомобиль, за рулем которого находится автомобилист, не имеющий при себе водительского удостоверения, то наказанием в этом случае станет или предупреждение, или административный штраф в размере 500 рублей. Это указано в части 2 статьи 12.3 КоАП РФ.
Стоит особо подчеркнуть, что в данном случае речь не идет о водителях, которые или имеют удостоверение с истекшим сроком действия, или были лишены водительских прав, или вообще не имеют прав на управление автомобилем. Отметим, что по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ автомобилист, лишенный водительского удостоверения, будет или оштрафован на 30 тыс. рублей, или наказан 15-ю сутками ареста, если повторно сядет за руль машины. А если за руль сядет человек, который вообще не имеет права управления автомобилем, его накажут штрафом в размере от 5 до 15 тыс. рублей.
За отсутствие у водителя на руках страховки на автомобиль по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. А если ОСАГО на машину и вовсе не было оформлено, то штраф составит 800 рублей, о чем говорится в части 2 статьи 12.37 КоАП.
Штраф в размере 500 рублей предусмотрен для водителя, который не имеет при себе регистрационных документов на машину. Такое наказание предусмотрено в части 1 статьи 12.3 КоАП РФ.
Но, помимо этого, инспектор ГИБДД имеет право задержать такой автомобиль, вызвать эвакуатор и отправить машину на штрафстоянку, что указано в части 1 статьи 27.13 КоАП РФ. И автовладелец сможет забрать свой автомобиль оттуда только, если предъявит весь пакет документов. Здесь важно отметить один нюанс. Если автомобилист успеет предъявить инспектору регистрационные документы на свою машину до того, как за ней приедет эвакуатор, то штрафстоянки можно избежать.
Практика показывает, что обычно сотрудники ГИБДД готовы пойти на встречу рассеянному водителю. Они дают ему возможность оставить автомобиль на месте и съездить домой за забытыми документами. И хотя на дорогах работает много гуманных инспекторов, которые готовы дать водителю возможность реабилитироваться, все же автомобилист должен внимательно и ответственно относится к документами на машину и всегда иметь их при себе.
- Другие полезные советы для наших пожилых читателей - по ссылке.
- А по другой ссылке - заголовки обо всем, что касается автомобилей.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Отключать коммунальные услуги за долги до конца года не будут
Правительство запретило отключать жителям России коммунальные услуги за долги. Решение вызвано пандемией коронавируса и будет в силе до 1 января 2021 года.
-
Как организовать онлайн-учебу без вреда для внуков?
Министерство просвещения выпустило рекомендации по безопасной работе за компьютером для школьников.
-
Забыли права дома, а вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать?
Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом. От забывчивости никто не застрахован. Но как должен водитель поступать в этой ситуации, какие штрафы предусмотрены за такую рассеянность?
-
С ЕГЭ все туманно: то ли перенесут, то ли вообще отменят
Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пройдет с 8 июня по 11 июля. Правда, экзамен еще и в принципе отменить могут. С таким предложением к главе правительства Михаилу Мишустину уже обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Однако реакции властей на это предложение пока не последовало.
-
В Москве подготовили новые койко-места для зараженных коронавирусом
В Москве продолжают разворачивать коечный фонд для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в ходе открытия стационара на Погодинской улице.
-
Возле Чернобыльской АЭС полыхают пожары. Радиоактивный пепел летит...
Полыхающие возле Чернобыльской АЭС природные пожары вряд ли донесут радиоактивный пепел до крымского полуострова. А вот соседним с зоной отчуждения областям Украины и Беларуси стоит быть начеку. Об этом рассказал профессор кафедры общей и физической химии КФУ им. В. Вернадского Алексей Гусев.
-
В России появился 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре РФ первый российский экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, разработанный группой компаний «Медико-биологический союз».
-
Девочка-подросток решила убить семью своих опекунов и включила газ...
В Курской области две несовершеннолетние девочки подозреваются в покушении на убийство опекунов и четырех малолетних детей.
-
Ушла из жизни «девушка Бонда» Онор Блэкман
Британская кинодива Онор Блэкман умерла на 95-м году жизни.
-
Власти возобновили рейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из-за границы. Напомним, с марта из-за рубежа на родину вернулись больше 150 тысяч человек.
-
У Надежды Бабкиной подозревают коронавирус
В больницу с пневмонией госпитализирована Народная артистка России Надежда Бабкина, сообщили накануне федеральные СМИ. Отмечается, что сделанный певице в клинике анализ на коронавирус оказался положительным.
-
Борис Джонсон попал в больницу с коронавирусом после 10 дней лечения дома
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
-
Фрау Меркель пробыла две недели на самоизоляции. Нелегко, говорит, было!
Две недели дома, на протяжении которых связь с миром была возможна только по телефону и через интернет — это нелегко. Такими впечатлениями о домашнем карантине поделилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. (Нашим читателям фрау канцлер интересна еще и тем, что эта немолодая дама, с усиливающимися проблемами здоровья - представляет пример деятельной собранности и влияния на людей, что заслуживает всяческого уважения! - Прим. МГ.)
-
Россияне стали чаще покупать витамины и успокоительные. А что, время сейчас такое!
В первые недели марта в России зафиксирован значительный рост продаж витаминов и седативных (успокоительных) лекарственных препаратов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
-
А не из лаборатории ли он часом? В Британии проверяют версии о происхождении коронавируса
Британская разведка не исключает гипотезу о «рукотворном» происхождении коронавируса нового типа. Об этом говорится в статье The Daily Mail.
-
Сэмюэл Джексон прочитал для всех стишок о важности карантина
Сэмюэл Джексон, актёр невероятной харизмы, воспользовался ею, чтобы убедить безответственных соотечественников оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.
-
В США коронавирусом заразилась тигрица, а в Китае — кошки
В зоопарке Нью-Йорка коронавирус нового типа диагностировали у тигрицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Общества по охране дикой природы (WCS).
-
Юлия Высоцкая работает даже во время карантина
Свободное время, которое появилось у большинства людей из-за опасного вируса, все стараются использовать с пользой. Но некоторые продолжают работать, в том числе – и известные в нашей стране люди.
-
Большинство россиян одобряют, как Путин с коронавирусом борется
Рейтинги президента РФ Владимира Путина выросли после его обращения к россиянам, которое вышло в эфир 2 апреля. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.
-
Глава Севастополя хочет изолировать на две недели всех приезжих
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил направлять на две недели в карантин всех приезжих, включая жителей Москвы и Санкт-Петербурга.