Якутским школьникам продлили каникулы: за окном прохладно

В Якутске утром 9 января температура воздуха упала до -46 градусов Цельсия.

В связи с этим для учащихся первых-пятых классов 9 января объявили так называемым «актированным днем», сообщает пресс-служба городской администрации. В такие дни решение о том, отправлять ли ребенка в школу, принимают родители.

Решение было принято согласно приказу Управления образования Якутска, по которому школьники до пятого класса могут не посещать занятия при температуре -45 градусов, до восьмого — при температуре -48 градусов, а все остальные ученики — при температуре -50 градусов и ниже.

По инф. rosbalt.ru

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