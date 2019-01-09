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Якутским школьникам продлили каникулы: за окном прохладно
По инф. rosbalt.ru   
09 Января 2019 г.
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В Якутске утром 9 января температура воздуха упала до -46 градусов Цельсия.

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В связи с этим для учащихся первых-пятых классов 9 января объявили так называемым «актированным днем», сообщает пресс-служба городской администрации. В такие дни решение о том, отправлять ли ребенка в школу, принимают родители.

Решение было принято согласно приказу Управления образования Якутска, по которому школьники до пятого класса могут не посещать занятия при температуре -45 градусов, до восьмого — при температуре -48 градусов, а все остальные ученики — при температуре -50 градусов и ниже.

По инф. rosbalt.ru

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