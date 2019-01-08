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Центральную Россию ждут аномальные морозы
По инф. rosbalt.ru   
08 Января 2019 г.
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В Приволжском и Центральном округах в ближайшие двое суток ожидаются аномальные морозы, предупреждает МЧС.

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В Самарской области температура ночью может опуститься до 21 градуса ниже нуля, а в Саратовской — до минус 27 градусов.

Отмечается, что до 11 января в центральной части России будет, в среднем, на девять градусов холоднее нормы.

В Оренбурге за сутки похолодает на 10 градусов, ночью будет до 23 градусов мороза. Во Владимирской и Костромской областях местами ожидается до минус 24-26 градусов.

Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.

В Москве в ближайшие дни будет около минус 20 градусов, что также непривычно для жителей столицы.

По инф. rosbalt.ru

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