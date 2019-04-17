Синоптики обещают, что "лето холодным не будет"

Предстоящее лето, по прогнозам синоптиков, будет теплым. При этом температура будет в пределах нормы.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, лето ожидается «не холодное», сообщает ТАСС. Температура будет около нормы или чуть выше, добавил Вильфанд.

Напомним, что лето 2018 года было одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Так, июнь-2018 был признан одним из самых жарких в России за 127 лет, а жарче всего было на севере Сибири.

По инф. rosbalt.ru

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