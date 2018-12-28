Вступая в 2019-й: новые законы. Памятка

1 января вступят в силу многие реформы и изменения в законодательстве, к которым нужно быть готовым всем россиянам. Сайт «Полит.ру» заботливо составил "реестр нововведений".

Повышение пенсионного возраста

В 2019 году начинается поэтапное повышение пенсионного возраста. В итоге мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60. Но так как возраст выхода на пенсию повышается постепенно, то получается, что в 2019 году никто не выйдет на пенсию по возрасту: мужчины 1959-го и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году, в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Мужчины 1960-го и женщины 1965 года рождения — в 2022 году, в возрасте 62 и 57 лет и т.д.

Дача по-новому

Сейчас в России десяток разных форм дачных объединений, с нового года останется только две: садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) или огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ). Садоводы смогут без согласования строить дачные домики, а с разрешения властей и капитальные жилые дома. В то время как огородники смогут построить только технические помещения (теплица, сарай и т.д.). Причем если строение на дачном участке не будет зарегистрировано в Росреестре должным образом, его могу признать самостроем.

Тем, кто не является членом товарищества, придется в него вступить или платить больше, с учетом налога в 6% (от налога освобождаются только членские и целевые взносы).

Теперь председатель товарищества становится единоличным исполнительным органом и будет избираться не на два года, а на пять лет. А управлять товариществом по новым правилам смогут не только его члены, но и управляющие компании.

Страхование вкладов

С 1 января действующая система страхования банковских вкладов распространится на предприятия малого (доход до 800 млн рублей, до 100 сотрудников) и микробизнеса (доход до 120 млн рублей, до 15 сотрудников). Размер страховой выплаты будет равен тому, который определен для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, — до 1,4 млн рублей.

Рост коммуналки

Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году пройдет в два этапа. В январе на 1,7% из-за повышения ставки НДС, с июля — на 2,4%, из-за инфляции.

Транспорт

С 1 января вступает в силу закон о «невозвратных билетах» на поезда дальнего следования. Вернуть недорогие билеты (купленные по тарифам, не предусматривающим возмещения стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа), можно будет только в случае внезапной болезни пассажира или следующего с ним члена семьи, смерти члена семьи или в случае отмены отправления.

Отдых за счет работодателя

Поправки в Налоговый кодекс позволят работодателям получать налоговые льготы при оплате сотрудникам отдыха на российских курортах. Отдохнуть за счет компании также смогут родители, супруг и дети сотрудника. Лимит — 50 тысяч рублей на каждого в год. Эти средства могут быть потрачены на оплату проживания, питания, санаторно-курортного обслуживания и экскурсии.

Впрочем, такая возможность не является обязанностью, а зависит только от доброй воли работодателя.

Торговля

Теперь интернет-агрегаторы, которые сами не продают товары и услуги, но получают за них оплату, будут нести такую же ответственность перед потребителями, как и продавцы, реализующие товары через интернет. Сейчас в Сети действует около 30 таких агрегаторов. Для предпринимателей это дополнительный способ продать свои товары без лишних затрат, просто загрузив каталог на сайт агрегатора. Теперь, если оплаченный товар не понравился покупателю, все переговоры с продавцом будет вести агрегатор. Он же вернет деньги или обменяет товар в течение десяти календарных дней.

Экономика

С 1 января за электронную регистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) не нужно будет платить пошлину. Также закон обнуляет пошлину за реогранизацию и ликвидацию юрлица или ИП. Сейчас госпошлина за госрегистрацию юрлиц составляет 4 тыс. рублей, а за регистрацию физического лица в качестве ИП — 800 рублей. Пошлина за реорганизацию и ликвидацию юрлица составляет 800 рублей, а за прекращение деятельности ИП — 160 рублей.

В пилотном режиме начнет действовать налог для самозанятых, 4% от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физическим лицам и 6% — юридическим. При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и НДС. Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

С 1 января порог беспошлинного ввоза покупок из-за зарубежных интернет-магазинов будет снижен с 1000 евро до 500 евро. А с 2020 году предполагается, что он опуститься до 200 евро. Такие правила зафиксированы в новом Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Вес беспошлинного товара за месяц не должен превышать 31 кг.

В новом году на 2 п.п. увеличится налог на добавленную стоимость — с 18 до 20%. Ставка НДС 18% действовала с 2004 года. Повышение налога связано в том числе с потерей доходов федерального бюджета из-за снижения цен на нефть с 2014 года.

При этом льготы по НДС сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения (хлеб, молоко и пр.), продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарств.

Все эти экономические нововведения, казалось бы, мало касаются рядовых граждан - и пенсионеров тоже. Но надо помнить о том, что все эти налоговые и тарифные сборы бизнес (и государственный, и частный) быстренько переложит на плечи граждан, увеличив цены на товары и услуги.

Polit.ru

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