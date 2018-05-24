Война и футбол

Ситуация в Донбассе резко обострилась. Наблюдатели ОБСЕ фиксируют возросший уровень насилия: 7,7 тыс. нарушений режима прекращения огня за минувшую неделю. Конфликтующие стороны ежедневно сообщают о потерях из-за артобстрелов и диверсий. Киев и власти ДНР и ЛНР обвиняют в эскалации друг друга. В ДНР ее связывают с приближением чемпионата мира по футболу.

«Недавний всплеск боевой активности на линии соприкосновения на востоке Украины провоцирует всё больше жертв и разрушений, – говорится в распространённом во вторник заявлении спецпредставителя председателя ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Мартина Сайдика. – Я настоятельно призываю стороны немедленно прекратить боевые действия в соответствии с их более ранними публичными обязательствами и сделать всё возможное для защиты гражданского населения, обеспечения ремонта и бесперебойной работы гражданской инфраструктуры, а также для содействия важнейшей работе Специальной мониторинговой миссии (СММ)».

В ночь с 20 на 21 мая ситуация в районе Горловки обострилась до предела. В её эскалации конфликтующие стороны обвиняют друг друга.

«В течение суток противник, атакуя с трёх направлений, пытался вытеснить украинских воинов из освобождённого Пивденного (Южного). При этом сеял панику среди мирных жителей Горловки и вёл огонь непосредственно по Торецку», – сообщил пресс-центр операции украинских Объединенных сил. Во время боя погибли два бойца Вооруженных сил Украины, девять ранены.

Командование вооружённых сил ДНР заявило, что украинские военные вплотную приблизились к их позициям. «Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен. Одного военнослужащего каратели убили на месте», – утверждают в Донецке.

«Мы не нарушаем минские договорённости, но высоты вокруг Горловки – это практически «серая зона», с которой по нам могут вести огонь. Это не наступление, это взятие под контроль потенциально опасных точек. Танковых наступлений мы не проводили», – сказал собеседник «Ъ».

Военные источники украинского издания Strana.ua высказались более подробно: «Если высоты вокруг Горловки будут под ВСУ, саму Горловку сепаратисты сдадут без боя. Просто нет смысла там погибать – всё как на ладони. Соответственно, Горловка – это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка».

Через Дебальцево проходят автомобильная и железная дороги Донецк – Луганск, что делает контроль над ним жизненно важным для обеих самопровозглашенных республик.

Впрочем, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заверил, что никаких продвижений украинской армии совершить не позволили: «Украинцы говорят, что взяли населённый пункт Южное (рядом с Горловкой). Это пиар-ход».

Обострение в Донбассе Эдуард Басурин связывает с приближающимся чемпионатом мира по футболу, который начнётся в России 14 июня. «Если посмотреть исторически, на фоне крупных международных соревнований были военные всплески», – сказал он.

И. о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего сказал «Ъ», что Луганск рассчитывает обсудить последние события в рамках Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины в формате видеоконференции. Собеседник «Ъ» в МИД РФ сказал, что Россия готова участвовать в видеоконференции, и добавил: «Мы транслируем зарубежным партнёрам сигналы об эскалации напряжённости. Тема Украины станет предметом переговоров на предстоящей встрече Путина с Макроном, на площадке ОБСЕ будем жестко ставить вопрос о резком обострении обстановки». И добавил: «Ситуация опасная, и, если срочно её не купировать, она может перерасти во что-то большее. Это реальный риск».

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