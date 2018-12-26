Военную технику гитлеровцев переплавят на ступени в российский армейский храм XXI века

Ступени главного храма Минобороны, который строится в подмосковном городе Кубинка, отольют из трофейной техники времен Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Интересно, какой отклик вызовет эта (вроде бы) патриотичная идея?

«Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма», - отметил Шойгу.

Откуда возьмут технику для переплавки в ступени, министр не уточнил.

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А разве может быть другое мнение - кроме восторга? Очень мудрая, красивая идея - пусть каждый, приходящий в храм, вспоминает о великом подвиге отцов и дедов, победивших в кровопролитной войне. Это всколыхнет чувство патриотизма, гордости за нашу могучую Родину!

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Идея понятна: еще раз поставить на службу партии и правительства - историческую память и религию одновременно. Только вряд ли это кого-то особенно надолго взволнует, когда в стране столько проблем. Ну, поговорят неделю-другую и забудут.

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А разве металлические ступени не заржавеют со временем? Интересно посмотреть на инженерное решение.

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Polit.ru

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