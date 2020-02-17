Вниманию «сов»: медики предупреждают о рисках ночного образа жизни!

Врачи рассказали об опасности для здоровья в связи с ночным образом жизни.

В частности, у людей, которые ведут ночной образ жизни, на 30% чаще бывает повышенное давление, пишет Cursorinfo.co.il. По мнению медиков, это связано прежде всего с тем, что многие"совы" мало двигаются и хаотично питаются, в том числе делают много перекусов ночью. В результате у них в организме накапливаются вредные вещества, а также возникает риск ожирения.

Как отмечают диетологи, организм не способен переработать весь жир в течение ночного периода голодания.

Также у приверженцев ночного образа жизни возрастает опасность развития сахарного диабета. Согласно данным исследования, "совы" чаще болеют диабетом 2-й степени из-за нехватки полноценного сна.

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По инф. rosbalt.ru

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