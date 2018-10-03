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Власти морально готовят Россию к инфляционному старту 2019 года
По инф. rosbalt.ru   
03 Октября 2018 г.
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koshel

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ожидает пиковых значений по инфляции в России в начале 2019 года, передает корреспондент «Росбалта».

«Пиковые значения по инфляции на уровне 5% мы пройдем в начале 2019 года», — сообщил Орешкин, выступая в рамках «правчаса» на заседании Совфеда. При этом к концу следующего года инфляция стабилизируется на отметке в 4,3%, прогнозирует министр.

«Следующий год во многом будет переходным с непростым первым кварталом. Это будет связано с повышением НДС с 1 января и активной фазой национальных проектов с середины года. Также на первый квартал придется максимальное замедление кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках», — отметил Орешкин.

По оценкам МЭР, по итогам 2018 года инфляция в России составит 3,4%, а российская экономика подрастет на 1,8%.

По инф. rosbalt.ru

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