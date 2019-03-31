Ученые передают успокоительные новости из «китовой тюрьмы»

У ученых, побывавших в «китовой тюрьме» в Приморье, не вызывает опасений состояние косаток и белух, находящихся там. Так информирует Минприроды, ссылаясь на конкретных побывавших на месте ученых. Сейчас в бухте Средняя Приморского края живут 10 косаток и 87 белух.

Как сообщает пресс-служба Минприроды, ветеринарный осмотр, проведенный учеными, показал, что морские млекопитающие находятся в удовлетворительном состоянии, их здоровью ничего не угрожает. Однако состояние двух белух вызвало тревогу ученых. У одной их них нашли на спине следы обморожения, у другой — рану на левом плавнике. Для этих белух разработали индивидуальные планы лечения.В Минприроды заверили всех беспокоящихся, что по косаткам у ученых опасений нет.

Как отметил замдиректора по научной работе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков, мнения ряда активистов о заболеваниях косаток, которые они выявили по фото животных, некорректно принимать к сведению. Все выводы могут делаться только на основе ветосмотров животных.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее дал Минприроды и Минсельхозу задание до 1 марта решить проблему содержания белух и косаток в «китовой тюрьме». Накануне Минприроды опубликовало «дорожную карту» по решению вопроса. В прошлом году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумыв Южной Азии. Морских зверей разместили в тесных вольерах в бухте Средняя в районе Находки. Местные зоозащитники подняли общественнсть. Оказалось, что в «китовой тюрьме» содержится 11 косаток и 90 белух. Позднее три детеныша белух в возрасте до года пропали, в феврале пропала косатка. ФСБ возбудила три административных дела против организаторов «китовой тюрьмы». С просьбами освободить морских млекопитающих обращались звезды Голливуда, занимающиеся защитой животных — Леонардо ди Каприо и Памела Андерсон.

По инф. rosbalt.ru

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