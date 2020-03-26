В Севастополе обнаружили следы береговой батареи времен Крымской войны

В Севастополе археологи нашли остатки восьмой береговой батареи времен Крымской войны. Она была возведена для усиления защиты Севастопольской бухты и считается одним из ключевых оборонительных узлов города на протяжении XIX века.

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

Батарея была возведена для усиления защиты Севастопольской бухты — она считается одним из ключевых оборонительных узлов города на протяжении XIX века.

Находка была сделана на мысе Хрустальный — сейчас археологи достают из-под земли сохранившиеся осколки мортирных бомб, свинцовые пули, ядра. Отмечается, что остатки батареи в перспективе могут стать музеем под открытым небом. Судя по количеству обнаруженных артефактов, батарея активно участвовала в боевых действиях в Крымскую войну.

Крымская война длилась с 1853 по 1856 годы между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства. Наиболее ожесточённые боевые действия разворачивались на полуострове, поэтому война и получила одноимённое название.

Другие новости из Крыма и о Крыме - по ссылке.

По инф. pnp.ru

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...