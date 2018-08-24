В Москве ушел из жизни старейший "спартаковец"

Ушел из жизни в возрасте 93 лет бывший футболист московского «Спартака» Алексей Парамонов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба, добавив, что олимпийский чемпион умер в больнице, куда попал в конце июля после ухудшения состояния здоровья.

«ФК «Спартак-Москва» выражает глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким легендарного спартаковца и всем «красно-белым», — говорится в сообщении «Спартака».

Алексей Парамонов выступал за «Спартак» с 1947 по 1959 годы, провел 302 матча, забил 73 гола, став четырехкратным победителем чемпионата СССР. В 1956 году со сборной он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Мельбурне.

По инф. rosbalt.ru

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