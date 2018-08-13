В истории военой авиации СССР стало меньше секретов

Министерство обороны России сняло гриф секретности с ряда исторических документов об истории авиации и подвигах военных летчиков в Великой Отечественной войне.

Ко Дню Военно-воздушных сил 12 августа опубликованы приказы, поручения, награды, учетные карточки и боевые листки с именами героев, которые ранее было запрещено разглашать.

Согласно одному из документов, в ночь на 9 августа 1941 года Иосиф Сталин надиктовал приказ о бомбардировке Берлина, копия рукописного приказа хранилась в Госкомитете обороны СССР. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить бомбовый налет на столицу гитлеровского рейха.

«Т-щу Водопьянову. Обязать 81-ю авиадивизию во главе с командиром дивизии т. Водопьяновым с 9.08 на 10.08 или в один из следующих дней, в зависимости от условий погоды, произвести налет на Берлин. При налете кроме фугасных бомб обязательно сбросить на Берлин также зажигательные бомбы малого и большого калибра. В случае если моторы начнут сдавать по пути на Берлин, иметь в качестве запасной цели для бомбежки г. Кенигсберг. И. Сталин. 8.8.41», — говорится в приказе.

Отдельная рубрика посвящена летчице Екатерине Ивановне Зеленко, совершившей воздушный таран и посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза. Под ее командованием было совершено более 40 успешных боевых вылетов. В один из них группа бомбардировщиков уничтожила до 45 танков и 20 бронемашин пехоты противника.

Кроме того, появилась возможность изучить аналитические материалы по живучести самолетов, авиационного вооружения, моторов и спецоборудования, которые составили на основе опыта боевых действий.

По инф. rosbalt.ru

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