В Интернет впервые выложили видеозапись с улиц Москвы 1896 года

В YouTube впервые выложили видеозапись с улиц Москвы 1896 года, сделанную в цвете. Исходная кносъемка была сделана сотрудником компании братьев Люмьер — Чарльзом Муассоном на Тверской улице перед коронацией Николая II, последнего императора России.

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Теперь нейросеть помогла раскрасить и отреставрировать эту удивительную киносъемку, благодаря чему можно увидеть улицы Москвы и жителей города на рубеже 19 и 20 веков такими, какими они были в реальности.

Раскрашивание и реставрирование видеозаписи производилось с помощью нейросети ESRGAN, которая «дорисовывает» изображение. На видео увеличили скорость воспроизведения до 60 кадров в секунду, сделав его максимально естественным, каким мы привыкли его видеть в современных фильмах.

Из исходной пленки удалили дефекты, размытые кадры и визуальный «шум». Можно услышать разговоры извозчиков и горожан. Это создает ощущение, будто действительно находишься на Тверской в 1896 году.

Само по себе представленное видео довольно широко известно, однако именно в цвете и отреставрированном варианте представлено впервые.

По сообщениям экспертов-историков, любопытным является то, что в объектив камеры попала приставная лестница, с помощью которой рабочие украшали флагами улицы города, при подготовке к церемонии коронации императора.

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