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В Бресте подняли на свет останки 1200 расстреляных узников гетто
По инф. rosbalt.ru   
01 Апреля 2019 г.
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Останки более 1,2 тысячи узников гетто подняли на поверхность в центре белорусского Бреста. Все они были расстреляны фашистами во время оккупации, следует из сообщения пресс-службы Брестского горисполкома.

В Бресте подняли на свет останки 1200 расстреляных узников гетто

Отмечается, что поисковые работы вели военнослужащие 52-го отдельного специализированного батальона Минобороны Белоруссии.

По данным специалистов, в период оккупации в этом районе размещалось Брестское гетто. Массовое захоронение обнаружили в январе этого года рабочие при строительстве жилого комплекса. В результате строительные работы пришлось приостановить.

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По инф. rosbalt.ru

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