В Алжире ликование: президент в отставку подал!

В столице Алжира жители празднуют отставку 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики. Люди собираются на площадях и улицах в центре города, приносят с собой флаги Алжира, сигналят и кричат. В настоящее время манифестации проходят мирно.

В Алжире с 22 февраля проходили массовые протесты с требованием немедленного ухода президента, правительства и всего правящего класса. Во вторник вечером президент Бутефлика официально сложил с себя полномочия главы государства.

При этом в своем заявлении в Конституционный совет страны он объяснил свое решение заботой о гражданах, которые «хотят двигать страну к лучшему будущему», и подчеркнул, что принял меры для нормального функционирования правительства на период до новых президентских выборов.

Накануне важного для страны решения люди выходили на улицы требовать, чтобы 82-летний Бутефлика не баллотировался в президенты пятый раз. Политику, который управлял североафриканской страной с 1999 года, пришлось учесть мнение народа. Также против продолжения нахождения президента у власти высказались военные.

По инф. rosbalt.ru

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