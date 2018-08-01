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Убил или помог уйти? Все-таки халатность...
По инф. rosbalt.ru   
01 Августа 2018 г.
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В Красноярском крае врача районной больницы подозревают в причинении смерти пациентке.

vrach arest 27

Как сообщили в СК РФ, ночью 13 апреля дежурный анестезиолог-реаниматолог палаты интенсивной терапии Емельяновской ЦРБ отказался прийти в палату к 86-летней пациентке и проводить ей реанимационные мероприятия, хотя следящая аппаратура подала сигнал об остановке сердечной деятельности и кровообращения. При этом он дал распоряжение вызвавшей его медсестре отключить следящую аппаратуру и аппарат искусственной вентиляции легких. Позднее врач задним числом внес в историю болезни женщины сведения о якобы проведенных реанимационных мероприятиях.

Дело расследуется по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в следствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По инф. rosbalt.ru

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