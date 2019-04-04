У архангельских активистов-экологов — проблемы с "органами"

В Архангельской области сняли с поезда и задержали экоактивиста Андрея Старковского. Напомним, в этом регионе развернулись наиболее мощные в России протесты на экологической почве: люди протестуют против плана строительства здесь огромного полигона, куда предполагается свозить мусор из Москвы...

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Как пишет портал «Северные Новости», Старковский отправился на поезде на допрос в Яренск. На вокзале в Вологде его остановили полицейские и заявили, что он находится в розыске. Узнав, что активист едет на допрос, правоохранители его отпустили, но на станции Коноша снова задержали.

Старковский стал фигурантом уголовного дела после столкновений между активистами и водителями на станции Шиес 14 и 15 марта.

Задержанный ранее Юрий Чесноков отпущен и приговорен к штрафу. Суд по поводу ареста Вячеслава Григорьянца должен состояться 4 апреля. Кроме того, в субботу по этому же делу был задержан активист Валерий Дзюба, а в понедельник суд отпустил его под подписку о невыезде.

Напомним, строительство полигона для мусора ведется с июля 2018 года. В феврале активисты начали блокировать дорогу на станцию Шиес, чтобы не дать транспорту проехать на строительную площадку будущего полигона. В середине марта там вспыхнули стычки между водителями строительной техники и протестующими.

По инф. rosbalt.ru

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