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"Мусорная реформа": в Минприроды признали Архангельскую область "самой проблемной"
По инф. rosbalt.ru   
19 Марта 2019 г.
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Самый проблемный регион в реализации «мусорной реформы» — Архангельская область. Об этом заявил в понедельник в Совете Федерации глава Минпроды РФ Дмитрий Кобылкин. Он объяснил, что в регионе проходят протестные митинги из-за планов построить там технопарка «Шиес» для вывоза и размещения мусора из Москвы. Эти планы не нашли понимания у населения Архангельской области.

Как сообщает РИА Новости, Кобылкин заверил, что его ведомство ежедневно мониторит ситуацию в регионах по «мусорной реформе», под наблюдением, а Архангельская область. В ближайшее время, отметил министр, там будет проверена территориальная «мусорная» схема и даны рекомендации.

Кобылкин добавил, что Минприроды не получало проекта либо документация на строящийся в Архангельской области технопарк и выразил сомнения, что по этому поводу проводились общественные слушания. «Что за объект и в каком виде его планируют? Просто какие-то обсуждения», — заметил Кобылкин.

Напомним, с начала года в РФ начата реализация «мусорной реформы». С отходами теперь работают региональные операторы. В ряде регионов уже прошли митинги против повышения тарифов на вывоз мусора.

По инф. rosbalt.ru

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