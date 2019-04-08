ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Татьяна Овечкина возмущена слухами о своей госпитализации
По инф. rosbalt.ru   
08 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Мать хоккеиста Александра Овечкина и двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина отрицает данные ряда СМИ о том, что попала в больницу.

Татьяна Овечкина возмущена слухами о своей госпитализации

По ее словам, она находится дома. Овечкина также призвала журналистов перестать заниматься ерундой.

«Кто вам рассказал такие глупости? С ума сошли. Никто меня не госпитализировал», — заявила Овечкина телеканалу «360».

Ряд СМИ сообщали, что Овечкина попала на больничную койку из-за сильных болей.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 