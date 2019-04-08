Татьяна Овечкина возмущена слухами о своей госпитализации

Мать хоккеиста Александра Овечкина и двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина отрицает данные ряда СМИ о том, что попала в больницу.

По ее словам, она находится дома. Овечкина также призвала журналистов перестать заниматься ерундой.

«Кто вам рассказал такие глупости? С ума сошли. Никто меня не госпитализировал», — заявила Овечкина телеканалу «360».

Ряд СМИ сообщали, что Овечкина попала на больничную койку из-за сильных болей.

По инф. rosbalt.ru

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