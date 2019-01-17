Татарстану предстоит прощание с певцом Ильхамом Шакировым

В Татарстане ушел из жизни певец Ильгам Шакиров. Народному артисту республики и России было 83 года.

В сообщении госфилармонии им. Тукая отмечается, что исполнитель был легендой, «на песнях которого воспитывалось несколько поколений зрителей».

Причина смерти не называется.

По инф. rosbalt.ru

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