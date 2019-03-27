Такси: почему чревато договариваться с водителем "об оплате мимо диспетчера"?

При выборе такси следует обращать внимание на совпадение госномера приехавшей машины с номером, который сообщил агрегатор в приложении. При этом клиент вправе отказаться от поездки, даже если такси уже стоит перед ним, отметили в Роскачестве.

Служба дала рекомендации по выбору хорошего такси, с учетом того, что конкуренция на этом рынке обострилась до предела, и со снижением стоимости поездок снижается и качество услуг, и их безопасность.

Большинство агрегаторов застраховали ответственность за возможный ущерб жизни и здоровью пассажиров такси. Но все же клиентам нужно при вызове машины обратить внимание на состояние водителя — ведь нередко бывает, что таксист проводит за рулем гораздо больше положенных восьми часов, а усталость водителя повышает риск ДТП. При этом водитель также имеет право отказаться везти клиента, если тот пьян или в грязной одежде, либо у пассажира с собой ребенок, а в машине нет детского кресла.

Еще один совет Роскачества для пассажиров — не «вестись» на просьбы таксистов об отмене поездки в приложении и оплате напрямую. Это может закончиться нехорошо, если во время поездки возникнут какие-либо проблемы, а в приложении не будет данных о том, что поездка вообще была.

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Также эксперты Роскачества предупредили, что и пассажиры, и водители сегодня находятся в «группе риска» по киберпреступлениям. Поэтому лучше всего пользоваться только хорошо известными и проверенными агрегаторами — их степень защиты от хакеров выше, а приложения для смартфонов скачивать только из официальных магазинов.

В ближайшее время Роскачество проведет проверку на безопасность мобильных приложений для заказа такси, итоги проверки обнародуют, скорее всего, осенью.

По инф. rosbalt.ru

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