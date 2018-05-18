Стыдоба: питерские должники за газ — вовсе не нищие!

Большинство неплательщиков за услуги газоснабжения составляют владельцы индивидуальных домовладений в элитных поселках Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба региональной структуры «Газпрома».

По состоянию на 17 мая 2018 года просроченный долг потребителей газа (физических лиц) в Санкт-Петербурге достиг 215 млн руб., в Ленинградской области — 116,7 млн руб.

«Наибольшую задолженность накопили жители индивидуальных домовладений, которые не являются малоимущими и используют природный газ в своих жилых домах для отопления. В основном, это абоненты, проживающие в элитных поселках Курортного района Санкт-Петербурга, а также во Всеволожском и Выборгском районах Ленинградской области. Общий долг первых 250 претендентов на отключение превышает 20 млн руб», — говорится в сообщении компании.

С 2016 по 2017 год поставщик газа совместно с газораспределительными компаниями Санкт-Петербурга и Ленинградской области приостановил из-за долгов газоснабжение более 2 тыс. абонентов.

По инф. rosbalt.ru

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