Старейшая жительница США скончалась на 115-м году жизни

Старейшая жительница США Делфин Гибсон скончалась в возрасте 114 лет, сообщил губернатор штата Пенсильвания Том Волф.

«Я глубоко опечален известиями о смерти Делфин Гибсон, старейшей из всех граждан США. Она прожила в Пенсильвании более 90 лет. Нам будет ее не хватать», — написал губернатор в Twitter.

Гибсон, родившаяся 17 августа 1903 года, стала самым старым живым человеком в Америке с момента смерти Адели Данлап в феврале 2017 года. С 2004 года Гибсон проживала в центре ухода за престарелыми в пенсильванском городе Хантингдоне, передает РИА Новости.

Теперь, согласно верифицированному списку долгожителей, составленному исследователями-геронтологами, звание старейшего жителя США перешло к 113-летней Лесси Браун.

По инф. rosbalt.ru

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