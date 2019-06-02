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Скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Dronov   
02 Июня 2019 г.
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Ушел из жизни бывший генеральный прокурор России, советник юстиции первого класса Алексей Казанник.

Ушел из жизни бывший генеральный прокурор России, советник юстиции первого класса Алексей Казанник.

Казанник умер в Одессе. Ему было 77 лет.

Представитель Омского госуниверситета уточнил, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Отметим, что с 1993 по 1994 год Казанник занимал должность генерального прокурора после того, как в начале 90-х годов после избрания в Верховный Совет СССР уступил свое место Борису Ельцину.

Polit.ru

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