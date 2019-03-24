Российские парусники вновь отправятся в кругосветку — и к берегам Антарктиды

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах. Как уточняется на сайте кабинета министров, в кругосветную экспедицию отправятся суда «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Ее посвятят 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Иллюстрация: Шлюпы "Восток" и "Мирный" у берегов Антарктиды

Планируется, что экспедиция начнется в конце 2019 года, когда суда выйдут из своих портов. Большинство мест и портов, куда будут заходить парусники, были открыты россиянами во время кругосветных плаваний.

Знаковыми событиями экспедиции станут встречи парусников в Атлантике на участке плавания между портами Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун (ЮАР) в районе островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов (Великобритания), где маршрут кругосветного плавания «Паллады» максимально близко подойдет к Антарктиде.

Во время экспедиции на парусниках планируется провести фотовыставки, посвященные памятным датам российской истории, а также встречи с представителями зарубежной общественности и соотечественниками, которые проживают за рубежом.

Polit.ru

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