Российские археологи открыли новую страницу в истории культуры в пустыне Кара-Кум

Археологи Института истории материальной культуры Российской Академии Наук в ходе раскопок поселения Йылгынлы-депе на юге Туркменистана установили, что уровень техники сырцового строительства и художественного оформления интерьеров ставит его в один ряд со всемирно известным анатолийским памятником Чатал-Хеюком. Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе ИИМК РАН.

По словам ученых, это открытие — одно из важнейших в археологии Ближнего Востока и Средней Азии за последнее время. На сегодняшний день поселение Йылгынлы-депе представляет собой яркий феномен архитектуры эпохи раннего и развитого энеолита. Лишь отдельные его детали находят прототипы и параллели в памятниках Геоксюрского оазиса на юге Туркменистана и Северного Ирана. Однако научное осмысление феномена Йылгынлы-депе еще впереди: ученым еще предстоит пролить свет на такие проблемы, как его происхождение, ареал распространения и обстоятельства, приведшие к исчезновению многих элементов культуры.

Изучение архитектуры Йылгынлы-депе позволило выявить традиции и инновации строительных приемов IV тыс. до н. э., проследить культурно-хронологические аналогии и сделать выводы о том, что обитатели поселка методично соблюдали устоявшиеся многовековые традиции домостроительства, накопили большой опыт в технике строительства сырцовых домов и уделяли огромное внимание художественному оформлению интерьеров, что ставит Йылгынлы-депе в один ряд с анатолийским Чатал-Хеюком».

По инф. rosbalt.ru

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