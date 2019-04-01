Правительство отказалось от идеи установки "умных счетчиков" на газ

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".

Он пояснил, что сумма, которая потребовалась бы на реализацию инициативы, оказалась слишком существенной для россиян, а других источников компенсации нововведений, кроме повышения тарифов на газ, нет. "Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа", - добавил Козак.

На прошлой неделе ряд СМИ сообщили, что Минэнерго обратился в правительство с обоснованием стоимости перехода на "умные" счетчики газа. По подсчетам министерства, внедрение системы стоило бы 385 миллиардов рублей. Как впоследствии уточнили "Российской газете" в министерстве, о повальной установке интеллектуальных приборов учета у абонентов речи не шло. "На данном этапе Минэнерго не считает, что установка "умных" приборов учета газа понадобится для всех, в том числе уже подключенных потребителей". Там также заявили, что затраты на установку интеллектуальных счетчиков предпочтительнее всего возложить на газораспределительные организации.

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