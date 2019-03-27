Минэнерго открещивается от идеи переложить плату за ПУГи на потребителей газа

Минэнерго предварительно проработало вопрос целесообразности установки интеллектуальных (или "умных") приборов учета газа (ПУГ) для разных категорий потребителей и пришло к выводу, что потребоваться такие счетчики могут не всем. Кроме того, плату за установку прибора не стоит возлагать на потребителя, считают в Минэнерго, пишет "Российская газета" . Посмотрим, как окажется на самом деле...

"Одной из основных задач Минэнерго России по "умным" системам учета газа является определение конечных потребителей, которым может понадобиться установка новых систем учета. На данном этапе Минэнерго не считает, что установка "умных" ПУГ понадобится для всех, в том числе уже подключенных потребителей. Вероятнее всего, установка "умных" ПУГ коснется потребителей в частном секторе, - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. - При этом, по мнению Минэнерго, затраты на установку интеллектуальных ПУГ предпочтительнее всего возложить на газораспределительные организации".

Предварительно затраты на "умные" газовые счетчики ведомство оценивает в 385 миллиардов рублей, если отталкиваться от требований 261-ФЗ. При этом в Минэнерго подчеркнули, что никаких новых поручений от правительства о проработке конкретных законопроектов не было, тем более об увеличении тарифов для населения за счет установки ПУГ.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Минэнерго сообщила, что ведомство направило письмо в правительство с расчетами о том, во сколько может обойтись внедрение интеллектуальной системы учета газа в России, и якобы предложило включить расходы на установку ПУГ в тариф для населения.

В декабре прошлого года в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует вопросы внедрения интеллектуальной системы учета энергоресурсов, сообщали, что в правительстве не обсуждается обязательная установка "умных" ПУГ для населения, тем более за счет самих граждан. Профильным ведомствам тогда лишь было дано поручение проработать возможность введения "умных" счетчиков на газ, которые могут сами передавать данные о потреблении топлива.

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