Плохие новости для работающих пенсионеров: индексация до 2024 года "не светит"

Индексации пенсий работающих пенсионеров до 2024 года не предвидится. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

«В данном законопроекте этого не предусмотрено. К вопросу можно возвращаться, вы, наверное, видели, что заседает рабочая группа соответствующая, и принято решение, что она будет продолжать работать, рассматривать любые вопросы, инициативы, в том числе которые требуют финансовой оценки», — ответил он на вопрос, возможно ли возвращение к индексации пенсий работающих пенсионеров после 2024 года.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Топилин заявлял, что для возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам необходимо порядка 250 млрд рублей в год. Пока таких ресурсов нет.

По инф. rosbalt.ru

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