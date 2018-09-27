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Плохие новости для работающих пенсионеров: индексация до 2024 года "не светит"
По инф. rosbalt.ru   
27 Сентября 2018 г.
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pens jobs

Индексации пенсий работающих пенсионеров до 2024 года не предвидится. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

«В данном законопроекте этого не предусмотрено. К вопросу можно возвращаться, вы, наверное, видели, что заседает рабочая группа соответствующая, и принято решение, что она будет продолжать работать, рассматривать любые вопросы, инициативы, в том числе которые требуют финансовой оценки», — ответил он на вопрос, возможно ли возвращение к индексации пенсий работающих пенсионеров после 2024 года.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Топилин заявлял, что для возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам необходимо порядка 250 млрд рублей в год. Пока таких ресурсов нет.

По инф. rosbalt.ru

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