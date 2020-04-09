Первый шаг к созданию будущей системы ЖКХ сделал Петр I

9 апреля 1699 года Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».

За весь период пребывания Петра I у власти им было издано около 4000 всевозможных указов, манифестов и прочих документов. Многие реформы императора Всероссийского были направлены на улучшение качества жизни населения, в том числе и в сфере благоустройства и чистоты городов.

Первые дворники появились в России еще при царе Алексее Михайловиче «Наказ о градском благочинии» вполне можно считать первым шагом к созданию будущей системы российского жилищно-коммунального хозяйства.

Именно после этого «Наказа» в России появились служивые, которых народ называл дворниками. Это несколько улучшило ситуацию во многих населенных пунктах страны, однако санитарное состояние Москвы оставалось ужасным. Грязь в Москве была непролазная. При такой антисанитарии столицу, хотя, как и прочие европейские города, то и дело посещали болезни, которые быстро приобретали характер эпидемий.

9 апреля 1699 года Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Данный документ разительно отличался от благодушных рекомендаций его отца. Указ обязывал жителей столицы мусор на улицы не выбрасывать, следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить подальше за пределы города и засыпать землей.

Нарушителей указа ждало наказание: «Кто станет по большим улицам и по переулкам всякий помет и мертвечину бросать, такие люди взяты будут в земский приказ, и будет им за это учинено наказание — битье кнутом, да с них же взята будет пеня». За неоднократное нарушение наказание ужесточалось, а пени росли. Штраф мог составить 10 рублей, что по тем временам было большой суммой. В результате москвичи, опасаясь обещанного наказания, стали мусорить гораздо меньше.

Позже дело Петра по благоустройству столицы продолжила и Екатерина II. Своим указом она повелела «накрепко запретить и неослабно наблюдать, чтобы в Москву-реку и прочие через город текущие воды никто никакого сору и хламу не бросал и на лед нечистот не вывозил». Также она официально учредила городские самоуправления по всей России (1785), деятельность которых была направлена прежде всего на благоустройство городов и оказание жилищно-коммунальных услуг.

История России и СССР, исторические деятели, секреты истории - на нашем сайте.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. Парламентской газеты

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...