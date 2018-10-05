Печальная статистика: каждый час Земля теряет три вида животных

Мир уже 18 лет отмечает 4 октября Всемирный день защиты животных. Мероприятия, приуроченные к этой дате, проходят в более чем 60 государствах, пишет Calend.

При этом специалисты предупреждают об угрозе вымирания в глобальном масштабе. Только за 25 лет биологическое разнообразие планеты уменьшилось на треть.

Каждый час на Земле исчезают три вида животных, заявил Всемирный фонд дикой природы (WWF). Еще 70 исчезают каждый день.

Подсчитано, что в ближайшее время перестанут существовать четверть всех видов.

В России важнейшим механизмом охраны животных является Красная книга. В нее занесено 400 видов флоры и фауны.

По инф. rosbalt.ru

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