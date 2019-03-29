Осторожно, вентиль закрывается

Граждан могут начать наказывать за отказ предоставить специалистам доступ к газовому оборудованию в квартире, вплоть до перекрытия газа, пишет "Российская газета" .

Это предусматривает опубликованный минстроем проект поправок к постановлению правительства от 14.05.2013 № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования".

Возможно, именно поэтому так активизировались представители организаций, которые предлагают заключать с ними договоры на обслуживание газовых плит и колонок. Нужно ли жителям срочно заключать такие договоры? Этот вопрос "Российская газета" адресовала исполнительному директору НП "ЖКХ Контроль" Светлане Разворотневой.

Светлана Викторовна, давайте сначала напомним, какие сегодня действуют правила.

Светлана Разворотнева: По постановлению № 410 все владельцы газового оборудования должны заключать индивидуальные договоры на его обслуживание. Человек может выбрать любую организацию, которая занимается обслуживанием и ремонтом газового оборудования.

Также собственники жилья на общем собрании могут наделить свою управляющую компанию правом заключать такие договоры. Но это происходит в исключительных случаях. С 2017 года в Госдуме лежит законопроект, который предполагает передать управляющей компании функции по заключению договоров на внутриквартирное газовое оборудование без проведения общего собрания собственников. Законопроект принят в первом чтении, но до второго пока так и не дошел. Поэтому повсеместная практика сегодня - это когда в одном многоквартирном доме появляются договоры с разными организациями.

Газовщики ведут себя довольно агрессивно: настойчиво звонят в дверь, требуют предоставить им немедленный доступ к плите или газовой колонке. Предлагают тут же заключить с ними договор и сразу же его оплатить.

Светлана Разворотнева: Они предлагают заключить договор на месте именно потому, что доступ к газовому оборудованию газовщики могут получить только при наличии заключенного договора обслуживания.

Еще грозят, если не получат допуск к плите, то составят административный протокол...

Светлана Разворотнева: Они могут чем угодно грозить, только пока не существует ответственности граждан за недопуск в квартиры для проверки газового оборудования.

Эти санкции как раз и заложены в изменениях в 410-е постановление правительства. Одна самая действенная - это отключение от газоснабжения. Проект поправок, кстати, также конкретизирует перечень работ, которые должны выполняться в рамках заключенного договора обслуживающей организации с собственником. Потому что сейчас люди возмущаются, что они платят несколько тысяч в год, а за эти деньги в лучшем случае пару раз приходит человек с венчиком и мыльной пеной. Махнул по газовым трубам, не нашел протечку и ушел.

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Если я все-таки приняла решение заключить договор на обслуживание, как мне понять, что ко мне в квартиру позвонили настоящие газовщики, а не мошенники?

Светлана Разворотнева: Если ваша управляющая организация заблаговременно не повесила объявление об обходе и у вас есть сомнения, что пришли настоящие газовщики, то лучше никого в квартиру не пускать и ничего не подписывать на месте.

Сначала как минимум надо позвонить в управляющую компанию и расспросить, знают ли они о существовании той компании, представители которой ходят по квартирам. У нежданных визитеров нужно попросить типовой договор и координаты их компании. А дальше в спокойной обстановке ничего не мешает вам позвонить в эту организацию, задать все интересующие вопросы, посмотреть и оценить сайт компании. Если что-то не устраивает, можно обратиться в другие фирмы. Повторюсь: рынок - конкурентный. И договор не стоит заключать в своей квартире. Лучше поехать в компанию и там все подписать.

А если визитеры попутно предлагают что-нибудь у них купить или установить?

Светлана Разворотнева: Тогда это однозначно мошенники. Договоры у нас сейчас заключаются только на обслуживание газового оборудования. Никаких установок газовых анализаторов, каких-то иных приборов за счет граждан не предполагается. Тем более за наличный расчет. Установка оборудования и его замена производятся только специализированными организациями. Теми, которые снабжают вас газом.

Допускается оплата договора наличными на месте, в квартире?

Светлана Разворотнева: Допускается. Но я бы не рекомендовала так поступать. Где гарантия, что сотрудник, который к вам пришел, донесет подписанный с вами договор до своего начальства, а не положит деньги себе в карман. Где вы его потом будете искать и что требовать с фирмы?

Все официальные бумаги должны подписываться в официальной обстановке, с оплатой через банк. Есть два железных правила, чтобы не угодить в сети мошенников: ничего на месте не оплачивать и не подписывать никаких бумаг.

А как выбрать самую ответственную обслуживающую организацию?

Светлана Разворотнева: Здесь сложно дать какой-то совет. Монополисты зачастую не справляются с объемом обслуживания, который они набрали, а у небольших компаний отсутствуют аварийные бригады. Хотя, конечно, не у всех. Надо читать отзывы, спрашивать друзей, знакомых, соседей.

По большому счету, даже договор на обслуживание не гарантирует безопасность, так как у миллионов россиян стоят старые плиты, которые не обладают функциями автоматического отключения. Так?

Светлана Разворотнева: К сожалению, именно так. Поэтому сейчас на правительственном уровне и обсуждаются такие меры, как требование продавать новое оборудование только с газовыми анализаторами и автоматическим отключением, ограничения по обороту баллонов со сжиженным углеродным газом физлицами и другие более технические предложения.

Хотя по тем же газовым анализаторам мнения экспертов расходятся. Одни говорят, что это - благо, другие уверяют, что газоанализаторы ловят только предельную концентрацию газа. А на кухне очень быстро засаливаются. Их надо постоянно очищать, чтобы они работали. К тому же такое оборудование способно перекрыть газ в случае утечки только в конкретной квартире. А чтобы целый дом чувствовал себя в безопасности, нужно чтобы не только в каждой квартире стоял газоанализатор, но и на общем газовом оборудовании. Одним словом, пока вопросов больше, чем ответов.

Мнение юриста

Алексей Гавришев, партнер юридической компании BMS:

Проникать в квартиры против воли проживающих там никто не может. Неприкосновенность жилища всем нам гарантирует Конституция. Исключение составляют только следственные действия, но при них необходимым условием является участие представителей суда. Когда речь идет о предоставлении каких-либо коммунальных услуг, то в договоре с обслуживающей организацией, как правило, указано обязательство заказчика услуги обеспечить свободный доступ персонала к эксплуатируемому оборудованию в определенное время. Раз в год или два раза в год, или чаще. В случае же аварийных работ доступ должен осуществляться в любое время. Это также прописывается в договоре. Поэтому так важно заключение индивидуальных договоров на обслуживание того или иного оборудования. Без них проникнуть в жилище гражданина невозможно.

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