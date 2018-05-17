Неожиданная смерть в высшем эшелоне "единороссов": поговаривают о самоубийстве

Член высшего совета «Единой России» Юрий Котлер обнаружен мертвым в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тем временем собеседник РБК указал, что тело Юрия Котлера было найдено в квартире на Большой Никитской в доме № 43.

Позднее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила, что по факту обнаружения тела мужчины в квартире в центре Москвы проводится доследственная проверка. Его имени в ведомстве не назвали.

По предварительным данным СК, мужчина покончил с собой.

Ход проверки взят на личный контроль руководителем ГСУ СК РФ по городу Москве Александром Дрымановым. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Юрию Котлеру было 50 лет. Он окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. Работал корреспондентом РИА Новости, журнала Time и газеты New York Times, был пресс-секретарем Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, потом возглавил пресс-службу председателя Совета Центра стратегических разработок.

В мае 2012 года был избран в состав Высшего совета «Единой России». Через год стал старшим вице-президентом ВТБ.

По инф. rosbalt.ru

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