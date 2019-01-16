Ненавистный россиянам Чубайс вступился за низкую цену "киловатта для бедных"

Глава Роснано Анатолий Чубайс одобрил идею введения социальной нормы электропотребления, суть которой в том, что более богатые граждане будут платить за электричество больше. Напомним, что Чубайса наши пожилые читатели крайне не любят - как и большинство населения: он считается "отцом" несправедливой приватизации, которая поделила общество на богатых и бедных и дала толчок образованию нынешней экономике неэффективного государственно-олигархического капитализма... Тем любопытнее неожиданное для многих высказывание "врага народа", не правда ли?

Как сообщает РИА Новости, на Гайдаровском форуме Чубайс заявил, что это правильно — создать ситуацию, чтобы богатые платили больше, а бедные оставались на том же уровне. По его словам, это основа стратегии, очевидность которой была ясна еще десять лет назад, но правительство «то подходило, то отходило». Это логика, продолжил Чубайс, что если семейное потребление меньше 300 кВтч, то тариф не меняется, а если потребление больше — то включается прогрессирующая норма.

Саму меру Чубайс назвал «очень болезненной», в первую очередь для тех, кому придется платить больше, однако иного выхода из проблем с платежами за электричество сейчас нет.

Напомним, осенью стало известно, что в правительстве намерены ввести для населения социальные нормы потребления электроэнергии: если потребитель держится в пределах нормы, тариф для него будет ниже, чем при превышении нормы. Цель новации — уйти из ситуации, в которой за небольшие тарифы для населения переплачивают другие потребители. Позднее вице-премьер Дмитрий Козак уточнил, что осуждается не соцнорма как таковая, а система градации тарифов в зависимости от потребления, сравнив ее с тарифами в мобильной связи. Новый механизм планируют запустить с 1 июля этого года.

По инф. rosbalt.ru

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