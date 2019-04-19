Доктор Бубновский — о том, как не стать обузой близким в старости

Чем больше лет, тем больше хочется жить! И плохо, когда жить нечем. Осталось только слабое, наполненное болезнями и страхом за саму эту жизнь тело, с трудом передвигающееся даже по комнате. О том, как не стать обузой близким в старости, рассказывает доктор Бубновский.

Старость – это не возраст

В России сегодня 40 миллионов пенсионеров, из которых 15 миллионов нуждаются в постоянном стационарном уходе. Каждые шесть лет число россиян старше 80 лет удваивается. Больные старики научились жить долго с помощью лекарств.

Но оказалось, что жизнь проигрывает тот, кто не подготовил себя к старости. А старость – это не возраст, а потеря мышечной ткани. То есть атрофия тех самых мышц, за которыми не следили вовремя, но без которых невозможно даже передвигаться по комнате и просто обеспечивать свою жизнедеятельность. Сохранение здоровья к старости – вот главная задача разумного человека.

Вся моя профессиональная жизнь посвящена теме активного долголетия. В моём понимании сам этот термин означает возможность войти в пенсионный возраст незаметно для себя и окружающих. Ох, уже 70? А я всё такой же – активный и... полезный для окружающих. И нет проблем с передвижением, самообслуживанием и самообеспечением. Да и для ухода за внуками остаются энергия и желание.

Кстати, в недалёком будущем здоровые старики будут очень востребованы для ухода за больными стариками. Вот и серьёзная прибавка к пенсии для тех, кто сохранил себя в себе. Старость – это период размышлений, воспоминаний и передачи опыта молодым. Настоящими философами могут быть только старики, сохранившие разум. Правда, большинство из известных нам философов, от Ницше до Шопенгауэра, представляли собой жалкое зрелище в старости. Но именно они оценили по достоинству ценность здоровья, потеряв его.

Наскоком, таблеткой и даже регулярным наблюдением в стационаре здоровье не сохранишь, а скорее – потеряешь. Только собственный труд по поддержанию той самой мышечной ткани. Именно в ней проходят все кровеносные сосуды, по которым и осуществляется питание к органам, суставам и головному мозгу. Большинство врачей верят в таблетку. Поэтому они-то и становятся больными людьми к пенсии.

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Три возраста

Активное долголетие может состоять из трёх возрастных периодов.

В первый – к сожалению, самый распространённый – входят те, кто потерял здоровье и спохватился только тогда, когда таблетки перестали помогать, а врачи от них отвернулись. И только в 65 начинают хвататься за какую-нибудь гимнастику. Но часто не хватает терпения в её выполнении (ждут мгновенных результатов). Или делают не то, не так и очень недостаточно. Таким трудно, мало кто из них выздоравливает. Но кто выдерживает – открывает для себя новый мир, новую жизнь – жизнь без таблеток!

Другой возрастной период – ещё работоспособный. В это время люди начинают ощущать негативные изменения в организме и стараются корректировать здоровье применением различных оздоровительных технологий. Не всегда успешно, но такая мода появилась.

И третий – это здоровый образ жизни! Когда родители воспитывают правильно своих детей, которые вырастают здоровыми, без таблеток. Вырастая, они привлекают к здоровому образу жизни своих друзей, жён, мужей. Не знают проблем с курением, алкоголем. Это – будущее нашей планеты. Мои рекомендации не для них.

Они для первой, самой запущенной возрастной группы. Для тех, кто, набравшись болезней, наконец-то решился изменить свой образ жизни.

Эти люди, как правило, боятся инфаркта миокарда или инсульта мозга. Начните наступление на болезни с принципиально другой стороны. С нагрузки!

Самой опасной нагрузкой, преодолевая которую можно получить гипертонический криз, а то и инфаркт миокарда, является вес тела, которое надо перемещать в пространстве, да хотя бы вставать с унитаза. А мышечной ткани для этого нет.

Силовые упражнения помогают сердцу прокачивать кровь по сосудам, снимая нагрузку с мышцы сердца – миокарда. Болезни сердца – это болезни сердечно-сосудистой системы, в которой сердце – лишь элемент системы. Пусть и самый главный. Но мышца сердца способна только выталкивать кровь в аорту и задавать ритм. Прокачать же всю кровь по всем сосудам без участия мышц туловища и диафрагмы, которые физиологи называют периферическим сердцем, миокард не может. Действие допинга в виде сердечных препаратов тоже имеет свой предел. Нельзя бесконечно хлестать кнутом уставшую лошадь, её надо ещё кормить и поить. Транспортную функцию в организме выполняет мышечная ткань (60% от веса тела)! И только она! Поэтому первым для сердечников должно быть упражнение, помогающее сердцу выбросить в аорту нужное количество крови с правильными ритмом и скоростью.

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Триада долголетия

Я рекомендую отжимания.

Начать можно от стены. Вытянуть вперёд руки и кончиками пальцев касаться стены. На вдохе согнуть руки в локтях, чуть-чуть коснувшись головой стены (тело прямое, не прогибаться в пояснице), оттолкнуться от неё на выдохе.

Освоив их, можно переходить к отжиманиям от стола. Упор в край хорошо стоящего стола, ноги шире плеч, тело прямое.

И наконец, набравшись сил, переходите к отжиманиям от пола. Сначала с коленей (тело не прогибается в пояснице), потом второй вариант, классический (упор руки-ноги, тело прямое).

Начать с пяти повторений.

Итак, помогаем миокарду выбросить кровь в аорту, и она побежала в ноги. Это артериальная кровь. Помогает этому процессу и земное притяжение. Артериальная кровь как бы «воткнулась» в стопы. Здесь начинается переход её в венозную, менее богатую кислородом. И для насыщения кислородом кровь надо доставить к сердцу. А в этой доставке помогают мышцы нижних конечностей и диафрагма. Как раз слабость мышц ног и плохое дыхание приводят к ишемической болезни сердца. Тут нам помогут приседания.

Встаём у края стола. Ноги на ширине плеч, пятки не отрывать, взяться за стол руками и, сгибая ноги до уровня 90 градусов, встать, выпрямив ноги на выдохе. Можно сгибать ноги в коленях глубоко, это полезнее. Но при наличии больных коленных и тазобедренных суставов выполнять это упражнение не рекомендуется.

Заменить приседания тем, у кого болят колени, можно применением резинового амортизатора, один конец которого фиксируется на ноге специальной манжетой, другой прикрепляется к шведской стенке или батарее отопления. Исходное положение – лёжа на спине, головой к стене. Отодвинуться от стены на вытянутые за голову руки. Резинка тянет ногу вверх сама, усилием мышц опускайте её на пол. Здесь хорошее количество каждой ногой – 20.

Третье упражнение: «собрать тело» мышцами живота.

Лечь на пол, руки вытянуты за голову и держатся за неподвижную опору, например, ножки кровати.

Ноги, слегка согнутые в коленях, поднимать на выдохе на 90 градусов к полу, обязательно отрывать таз от его поверхности. Опускать на вдохе.

Рекомендуемое число повторений – 10–20.

Не набрасывайтесь на эти, казалось бы, простые упражнения. В первый день сделайте каждое упражнение по одному разу. Если назавтра не будет болезненных ощущений в мышцах, удвойте, а затем утройте и так далее.

Через 2–4 недели утром вы должны чувствовать приятную болезненность в теле. Это адаптивная боль, то есть физиологическое привыкание, тренировка. Даже хорошо!

Я назвал этот комплекс триадой долголетия.

Если ощутите приступы стенокардии (боль за грудиной), примите нитроглицерин (до еды). Занятия не прекращайте, но паузы между упражнениями увеличьте, а количество уменьшите, чтобы впоследствии поднять до 10–20. Когда доведёте каждое упражнение до 100 в один день – станете по-другому смотреть на свой организм.

По инф. «Аргументы недели»

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