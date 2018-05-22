Наша Алла Борисовна — еще "ого-го"!

Российская певица Алла Пугачёва ещё даёт жару. Примадонна снялась в массовке музыкального клипа своего стилиста Алишера. Алла Борисовна, которой 15 апреля исполнилось 69 лет, на съёмках "зажигала" с молодыми актёрами.

Одна из участниц массовки рассказала в программе "Ты не поверишь!", что Пугачёва вместе со всеми энергично передвигалась по оврагам, и если девушки чуть не падали, Алла не останавливались, не просила пощады. Даже не запыхалась, как многие молодые артистки.

По словам коллег Пугачевой по съёмкам, на звезде была обычная одежда: джинсы, футболка, бейсболка и длинный плащ. По окончании съёмок певица обняла своего стилиста и расплакалась. Алла Борисовна рассказала, что снялась в клипе Алишера бесплатно, передают "Аргументы Недели".

Ранее скандальный российский блогер Лена Миро жестко раскритиковала не только саму Аллу Борисовну, но и ее гостей закрытого праздничного концерта, который устроила Примадонна в Санкт-Петербурге.

А вчера старший внук Аллы Борисовны Никита Пресняков отметил день рождения. Певица опубликовала фото с маленьким внуком и написала: "Я рада,что из маленького мальчика, который летал со мной на гастроли, вырос большой музыкант и певец. Удачи тебе во всем, любви и здоровья. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!"

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