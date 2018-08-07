На Урале со дна городского пруда "всплыл" Сталин

Жители города Кусы в Челябинской области обнаружили памятник Сталину, затопленный в городском пруду больше полувека назад. Несмотря на длительное пребывание в воде, хорошо сохранились два фрагмента исторической реликвии.

Памятник "всплыл" после спуска воды из пруда в связи с предстоящим ремонтом плотины, сообщает ТАСС.

Из обмелевшего водоема и показались фрагменты памятника "отцу народов". Хорошо сохранилось лицо, лацканы на шинели и знаменитый мундир генералиссимуса. Краеведы по архивным фотографиям установили, что когда-то фигура Сталина стояла в городском парке, на высоком берегу пруда.

После разоблачения культа личности в 1956 году по всей стране начался массовый снос памятников. Кусинского Сталина эта участь не миновала. По одной из версий, его ночью сняли с постамента и сбросили в пруд через полынью.

Памятник планируется восстановить, а затем передать его в городской музей.

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