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На смену "Макарову" идет "Удав". Решается вопрос с производством армейского пистолета
|По инф. polit.ru
|14 Января 2019 г.
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Новый российский пистолет «Удав», который заменит пистолет Макарова, запустят в серийное производство уже в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Межведомственная комиссия в марте может присвоить пистолету нужную литеру О1, что позволит выпустить его серийно.
«Рассматриваются три разные производственные площадки — "Вятские поляны", "Калашников" и ЦНИИточмаш. Основные претенденты — Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета, — у ЦНИИточмаш, это все понимают», — отметил источник в ОПК.
Ранее Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения завершил испытания нового пистолета. Он должен заменить ПМ, который приняли на вооружение еще в 1951 году.
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