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Старичку-"Макарову" готовят замену
По инф. rosbalt.ru   
05 Января 2019 г.
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В России прошли испытания нового пистолета для Министерства обороны.

 

В России прошли испытания нового пистолета для Министерства обороны.

Как сообщается на сайте Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, который проводил испытания, новое оружие способно функционировать в экстремальных условиях. В том числе в широком диапазоне температур от +50 до —70 градусов по Цельсию.

В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии.

Новое оружие, отмечают СМИ, может прийти на смену пистолету Макарова, который приняли на вооружение в 1951 году.

По инф. rosbalt.ru

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