Минздрав докладывает о росте продолжительности жизни. Теперь бы качество подтянуть...

В 2018 году продолжительность жизни россиян достигла очередного максимума и увеличилась на 0,2 года — до 72,9 года в среднем. Об этом рассказала журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, сообщает ТАСС. По словам министра, также в стране сократился разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин.

Добавим, что в 2017 году, по оценкам Минздрава продолжительность жизни в РФ составляла 72,7 года, годом ранее — 71,9 года, то есть показатель постепенно растет. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия должна войти в «клуб» стран с продолжительностью жизни за 80 лет. На достижение этой цели призваны работать, в том числе, нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография», предполагающие снижение смертности.

Увеличиние продолжительности жизни - общемировая тенденция, и здорово, что Россия тут не остается в стороне (хотя до европейских показателей еще далеко). Но еще большее значение имеет качество этой продолжительной жизни - чтобы старики не задыхались в нищете. А с этим делом, увы, дела обстоят плачевно. Вот и премьер-министр Дмитрий Медведев только что признал: проблема низких пенсий и откровенной бедности существует. Правда, ничего нового во имя роста благосостояния "долгоживущих нищих" не предложил...

По инф. rosbalt.ru

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