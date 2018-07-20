Министр труда: на индексацию работающим пенсионерам не хватает денег, 250 млрд

Глава Минтруда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что для возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам необходимо порядка 250 млрд рублей в год. Пока таких ресурсов нет, сообщает «Интерфакс».

«Мы исходим из того, что сейчас ресурсов для этого необходимого нет. Это порядка 250 млрд в год дополнительных средств», — отметил он.

По его словам, после того, как работающий пенсионер прекращает работать, «он все предыдущие индексации получает».

В 2017 году бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что средств на выплату пенсий «не осталось», и для того, чтобы выплачивать их в полном объеме, государству придется отказаться от инвестиций в образование, медицину, дорожное строительство. Позднее он уточнил, что денег хватает на выполнение обязательств ПФР, но не хватает на развитие социальной сферы.

Напомним, что автор сообщения о нехватке средств, глава Минтруда Максим Топилин - сейчас один из самый ярких представителей правительства, изо всех сил защищающего "пенсионную повышку" (повышение пенсионного возраста). Он практически кинул свою репутацию на амбразуру, отметившись серией заявлений - например, о том, что после принятия этого скандального закона "прогнозная численность пенсионеров в 2024 году будет почти на 11% меньше" чем сейчас (при том, что социальный блок правительства, наоборот, убеждает население в стремительном росте продолжительности жизни).

По инф. rosbalt.ru

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