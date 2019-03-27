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Названа цена "умных счетчиков газа" в России: 385 млрд. Угадайте, кто платить будет?
По инф. polit.ru   
27 Марта 2019 г.
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Россияне заплатят за интеллектуальную систему учета потребления газа 385 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минэнерго.

Названа цена "умных счетчиков газа" в России: 385 млрд. Угадайте, кто платить будет?

Один прибор будет стоить 11−15 тысяч рублей. Внедрение новой системы приведет к росту тарифов на 5−10%.

В Минэнерго уже заявили, что установить интеллектуальную систему сложно, так как, помимо прочего, она требует полного и свободного доступа в квартиры людей для установки, проверки и ремонта приборов.

Предполагается два варианта финансирования системы. В первом случае расходы на счетчики включаются в плату за снабженческо-сбытовые услуги, во втором — расходы включат на счетчики в тариф на транспортировку газа, который направляется газораспределительным организациям. Еще новости ЖКХ - по ссылке.

Polit.ru

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