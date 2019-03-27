Названа цена "умных счетчиков газа" в России: 385 млрд. Угадайте, кто платить будет?

Россияне заплатят за интеллектуальную систему учета потребления газа 385 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минэнерго.

Один прибор будет стоить 11−15 тысяч рублей. Внедрение новой системы приведет к росту тарифов на 5−10%.

В Минэнерго уже заявили, что установить интеллектуальную систему сложно, так как, помимо прочего, она требует полного и свободного доступа в квартиры людей для установки, проверки и ремонта приборов.

Предполагается два варианта финансирования системы. В первом случае расходы на счетчики включаются в плату за снабженческо-сбытовые услуги, во втором — расходы включат на счетчики в тариф на транспортировку газа, который направляется газораспределительным организациям. Еще новости ЖКХ - по ссылке.

Polit.ru

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