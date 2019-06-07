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Михаил Горбачев госпитализирован. Говорит, что «уже давно»
По инф. rosbalt.ru   
07 Июня 2019 г.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу в Москве. Несмотря на то, что в большинстве своем наши читатели его недолюбливают (считая "виновником развала СССР") - надеемся, что злорадствовать никто не будет.

Gorbachev mikhail 2548

По словам политика, передает РИА «Новости», он находится в клинике «уже давно». При этом Горбачев отметил, что, несмотря на госпитализацию, он не прекращает работу над своей книгой, которая выйдет в ближайшее время.

С чем именно связана госпитализация Горбачева не уточняется. В марте Горбачев отметил 88-летие.

  • Михаил Горбачев родился 2 марта 1931. Он был последним Генеральным секретарем ЦК КПСС, первым председателем Верховного Совета СССР и первым и единственным президентом СССР в 90-е годы.
Конечно, фигура Горбачева - неоднозначная, вызывает много споров (справедливость жестоких оценок ему - тема отдельного разговора). Но, посоветуем горячим головам, не стоит злорадствовать (впрочем, и молиться за здравие — вовсе не обязательно). Годы берут своё - и болезни не знают пощады ни к кому...

По инф. rosbalt.ru

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