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Медведев настраивает энергетиков на взыскание долгов из сферы ЖКХ
Владимир Кузьмин, "Российская газета"   
18 Мая 2019 г.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев обратил внимание на необходимость проанализировать формирование задолженности предприятий ЖКХ за потребляемые энергоресурсы и принять меры по ее погашению, в том числе предусмотрев в бюджетах средства на возмещение затрат, пишет «Российская газета».

Медведев поручил принять меры по погашению задолженности предприятий ЖКХ

Кабинет министров на заседании в четверг подводил итоги отопительного сезона. "Регионы в целом неплохо подготовились к зиме", - напомнил глава правительства. Некоторым была оказана поддержка на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей. "В результате общих усилий число аварий стало меньше почти на 10 процентов в тепловых сетях, на 6 процентов - в электросетевом комплексе, - оценил Медведев итоги. - Хорошо, что эта тенденция наблюдается уже с 2013 года. За шесть лет количество аварий на объектах генерации и сетевого комплекса сократилось более чем на четверть".

Проблемы все же остаются. Зафиксировано девять чрезвычайных ситуаций, основная причина которых - большой износ котельных, сетей, других объектов. "Естественно, со всем этим нужно разбираться", - указал премьер.

До сих пор актуален вопрос задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики за потребленные ресурсы. "По данным регионов, она снизилась на 6 процентов и составила 213 миллиардов рублей. Суммы по-прежнему внушительные, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Поэтому прошу принять меры по погашению задолженности - дополнительные меры, потому что и так все эти решения есть и предпринимаются определенные усилия". Для этого в том числе нужно заключать прямые договоры между жильцами и ресурсоснабжающими организациями, исключать недобросовестных управляющих из цепочек расчетов, отметил председатель правительства.

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