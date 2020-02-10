Медицинская наука — о связи риска ранней смерти и состава крови

Спровоцировать ранний уход из жизни может уменьшение количества лимфоцитов в крови, отвечающих за защиту организма от различных заболеваний. Об этом заявляют датские ученые, статья опубликована в издании Canadian Medical Association Journal.

Исследователи провели анализ медицинских данных более чем 100 тыс. человек, в том числе изучался уровень лимфоцитов в крови у 108 135 датчан в возрасте старше 20 лет. Исследование длилось несколько лет, и за это время умерло около 10 372 человек. Это позволило докторам установить, что из-за недостатка лимфоцитов риск смерти от хронических и респираторных заболеваний, рака и проблем с сердцем увеличивался в 2,8 раза.

Ученые поясняют — лимфоциты играют ключевую роль: они отвечают за очистку организма от инфицированных и раковых клеток, устраняют различные аномалии на клеточном уровне и участвуют совместно с B-лимфоцитами в передаче сигнальных белков. Снижение уровня лимфоцитов напрямую связано с невозможностью организма бороться за свое выживание, резюмируют специалисты.

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По инф. rosbalt.ru

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