Малыш, чудом выживший в Магнитогорске, идет на поправку

Представитель Минздрава РФ Максим Радецкий сообщил об улучшении состояния 10-месячного малыша, спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске.

По его словам, у ребенка была сильно обморожена нога, однако угроза ампутации миновала, так как врачам удалось восстановить кровообращение.

«Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы. После возвращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание», — говорится в сообщении.

Перевезенный в Москву ребенок уже общается с мамой и переходит на самостоятельное питание. Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии продолжают наблюдать за его состоянием.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске, предположительно под действием бытового газа обрушился один из подъездов 10-этажного дома. Спасатели нашли под завалами тела 39 человек. Живым был извлечен младенец.

По инф. rosbalt.ru

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